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Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi.

AA24 Eylül 2024 Salı 11:34 - Güncelleme:
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
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İstanbul'dan Hatay'a giden 31 AOG 094 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir Mahallesi civarında motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekip 13 yolcusunu indirdikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, bölgeye sevk edilen başka araçla Hatay'a gönderildi.

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