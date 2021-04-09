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Seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu hurdaya döndü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, seyir halinde motor kısmından alev alan hafriyat kamyonu, küle döndü. Sürücü yangından yara almadan kurtuldu.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 19:00 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 19:01
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Olay, saat 17.00 sıralarında Korkuteli- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Cehennem deresi Yenice mevkiinde rampa aşağı seyir halinde olan 34 LE 0643 plakalı hafriyat kamyonunun motor kısmı, aniden alev aldı. Adı henüz bilinmeyen sürücü kamyonu durdurup inerken, yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan Korkuteli- Antalya karayolu ise söndürme çalışmasının ardından açıldı.

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