İSTANBUL 2°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2021 Pazartesi / 4 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9549
  • EURO
    8,4356
  • ALTIN
    406.803
  • BIST100
    1562.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya döndü
Güncel

Seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya döndü

Bartın'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 17:47 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:47
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Erdem T. idaresindeki 74 AAE 769 plakalı otomobil, Amasra yolu Uğurlar köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Eşi ve çocuklarıyla araçtan inen Ahmet T, alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alevler, Bartın ve Amasra belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Erdem T, gazetecilere, seyir halindeyken aracın içinde bir koku sezdiğini, eşi ve 2 çocuğuyla araçtan indiğini söyledi.

Aracının bir anda alev aldığını ifade eden Erdem T, olayın daha vahim şekilde sonuçlanmamasına şükrettiğini dile getirdi.

Yanan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.