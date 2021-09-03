İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2021 Cuma / 26 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3142
  • EURO
    9,8945
  • ALTIN
    489.549
  • BIST100
    1468.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya döndü
Güncel

Seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ'da seyir halinde bulunan otomobil alev alarak yandı. İtfaiyenin söndürdüğü otomobil, demir yığını haline geldi.

DHA3 Eylül 2021 Cuma 20:34 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 20:34
ABONE OL

Süleymanpaşa ilçesinin Bekri Mustafa Caddesi üzerinde R.K.'nin kullandığı 34 NTJ 46 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü otomobilden inip, alevleri kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken, görenler de itfaiyeye ihbarda bulundu.

İtfaiye ile birlikte sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri aracı saran alevlere müdahale etti. Bu sırada alevler cadde kenarındaki otluk alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alev topuna dönen araç ve otluk alandaki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Demir yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü R.K. söndürme çalışmalarını üzüntü içinde izledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.