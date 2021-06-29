İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2021 Salı / 19 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi
Güncel

Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi

Muğla'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktığını fark eden sürücü aracı emniyet şeridinde park ederek aşağıya indi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

DHA29 Haziran 2021 Salı 22:53 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 22:53
ABONE OL

Yangın saat 07.30 sıralarında Fethiye-Muğla karayolu Göcek mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne giden sürücü Erdal Ö. yönetimindeki 07 ERH 35 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Kıvılcımı gören Erdal Ö. aracı emniyet şeridine çektikten sonra aşağıya inerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, polis ekipleri de yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik yeniden açıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının sebebi araştırılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.