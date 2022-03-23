İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2022 Çarşamba / 20 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8302
  • EURO
    16,3354
  • ALTIN
    921.213
  • BIST100
    2190.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seyir halindeyken kontrolden çıkan araç nehre devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncel

Seyir halindeyken kontrolden çıkan araç nehre devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nehre düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine arama kurtarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:49
ABONE OL

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 NE 588 plakalı hafif ticari araç, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı ardından Ceyhan Nehri'ne düştü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine arama kurtarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılan Mustafa (21), Büşra (21) ve Muhammet Küçük (20), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Büşra Küçük, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kuzen oldukları öğrenilen Mustafa ve Muhammet Küçük'ün ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.