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Şeytan Sofrası teleferik ile taçlanacak

Türkiye’de turizmin en önemli noktalarından birisi olan Ayvalık’ın Şeytan Sofrası tepesine turistler teleferik ile taşınacak.

  • İHA
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, teleferik ile taşıma sistemini Ege’nin incisi Ayvalık için düşündüklerini açıkladı. Yılmaz, "Projenin amacı turizm sezonunda yoğun bir şekilde bu bölgeye gelen insanların Ayvalık’ın en yüksek tepesi olan ve Şeytan Sofrası olarak anılan bölgeden tüm bölgeyi görebilmesini sağlamak. İnsanların Ayvalık’a geldiği zaman kaliteli bir zaman dilimi geçirmesini amaçlıyoruz. Bu proje zaten 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olan Edip Uğur tarafından tasarlanmış, planlanmış.  Projenin fizibilitesi çıkartılmış, yap-işlet-devret modeli ile etütleri tamamlanmış bir projeydi. Biz de projeyi nasip olursa gerekli firmaları dahil ederek, kendi içinde ihale şartları oluşturulup hayatını geçmesini sağlama startını verdik"
 
Projenin detaylarını açıklayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "İki noktadan hareket olacak ve tek noktada buluşacak. Yoğunluğu ve sirkülasyonu kaldırması lazım bu projenin. 50 bin kişinin çıkmak istediği yoğunluk olan bir noktadan söz ediyoruz. Bir taraftan inerlerken, diğer taraftan çıkılmasını sağlayacak iki noktadan hareket olacak. Otobüsle, araçla gelenleri, turizm gruplarını rahatlatacak bir proje olacak. Garajlanma noktalarının da planlandığı projede bir takım küçük eklemeler de olabilir"

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