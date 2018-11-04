Seyyahlar bilimle Avrupa'ya bağlandı

Şehir meydanlarındaki açık hava stantlarıyla katılımcıları bilimsel etkinliklerle buluşturan Bilim Seyyahları Projesi’nin son ayağı Bulgaristan’dan sonra Yunanistan’da gerçekleşti. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirilen, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca desteklenen Bilim Seyyahları Projesi’ne soydaşların yanı sıra Yunanlılar da akın etti.

KAİHL Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, TÜBİTAK’ın desteği ile Bilim Seyyahları Projesi’ni ilk defa 2015’te İstanbul’da gerçekleştirdiklerini. Bilim Seyyahları Projesi’nin, 2017 yılında Türkiye dışındaki ülkelerde de uygulanmaya başlandığını aktaran Tekçam, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) destekleri ile Kosova, Karadağ ve Makedonya’daki gençlere ulaştıklarını ifade etti.

Bilim Seyyahları Projesi’nin, özellikle şehir meydanlarında kurduğu açık hava stantları ile binlerce katılımcıyı bilimsel etkinliklerle buluşturduğunu belirten Tekçam, “Yunanistan’da işbirliğinde olduğumuz Celal Bayar Azınlık Türk Lisesi’nden 30 öğrenci ve 4 öğretmeni yakın zamanda İstanbul’a getirdik” dedi.

DENEYLE İLGİ ARTIYOR

Projeyle, kitap arasında kalan temel bilimlere ilgiyi artırmayı amaçladıklarını dile getiren Tekçam, şu ifadeleri kullandı: “Bilimlerin uygulanabilirliği ile hayata dönük kısımlarını, deney ve uygulamalarla öğrencilere yaşatmak istiyoruz. Diğer taraftan bizim kadim medeniyetimizin bilimde köşe taşı olan insanlarını, öğrencilerimize tanıtmak amacını taşıyoruz.”