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SF-260D tipi eğitim uçağı neden düştü? Uzmanından 24 TV'ye çarpıcı açıklamalar

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi uçak henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Kazada 2 pilot şehit oldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kazayı 24 TV yayınında değerlendiren Uçak Mühendisi Dr. Haluk Kul, kazanın nedeninin öğrenilmesi için nasıl bir yol izleneceği sorusuna cevap verdi. Kul, 'Silahlı Kuvvetler bünyesinde gerekirse aralarında sivil uzmanlarında olduğu bir araştırma kurulu kurulacaktır. Pilotaj konusunda, mühendislik konusunda, meteoroloji konusunda kesinlikle bir uzman gerekli. Bir sene civarında sonucun bulunabileceği düşüncesindeyim. Kokpitin içinde olmayanın bileceği bir şey değil.' diye konuştu.

4 Haziran 2024 Salı 14:02 - Güncelleme:
SF-260D tipi eğitim uçağı neden düştü? Uzmanından 24 TV'ye çarpıcı açıklamalar
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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan bir uçağın düştüğünü duyurdu. Kazada, uçağı kullanan 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.

Arama kurtarma çalışmalarken, eğitim uçağın düşme sebebi araştırılıyor.

Kayseri'deki kazayı 24 TV canlı yayınında değerlendiren Uçak Mühendisi Dr. Haluk Kul, önemli açıklamalarda bulundu.

"ASKERİ HAVACILIKTA RİSK DAHA FAZLA"

"Askeri havacılıkta bu risk her zaman için var. Görevin bir parçası. Görev için gerekirse canını vermek." diyen Kul, "Askeri havacılıkta sivil havacılığa göre risk daha fazla." ifadelerini kullandı.

Kul, "Standart bir sivil havacılıktaki "önce emniyet" düsturuna göre yapılan havacılık operasyonlarındansa "önce görev ve görevin başarılması, mümkünse düşmana en fazla zayiat vermek" şeklinde önceliklendirilmiş bir misyonla bu iş yapılıyor." dedi.

"UÇAĞIN ŞÖYLE BİR ÖZELLİĞİ VAR..."

SF-260D tipi eğitim uçağının özelliklerine ilişkin bilgi veren Uçak Mühendisi Dr. Haluk Kul, "1965'ten bu yana uçuşta olan bir uçak. Çeşitli ülkelerin hava kuvvetlerinde yer hedeflerine karşı destek için de kullanılabilecek tipte bir uçak. Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı bunu eğitim uçağı olarak kullanıyor. Fakat bu uçağın şöyle bir özelliği var: Normalde pervaneli uçak halk arasında pır pır denilen uçakların yapabilecekleriyle, turbo jet ya da turbo fan motorlu bir askeri avcı uçağının, saldırı ya da önleme uçağının yapabilecekleri arasında fark vardır. Bu uçak neredeyse aynı çeviklikte aynı ataklıkta bir özelliğe sahip. Yani biraz da yönetilmesi için stabilite aralığının düşük olduğu, kıvrak akrobasi için bile kullanılabilecek bir uçak." diye konuştu.

"BİR SENE CİVARINDA SONUCUN BULUNABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİNDEYİM"

Kazanın nedeninin öğrenilmesi için nasıl bir yol izleneceği sorusuna cevap veren Haluk Kul, "Silahlı Kuvvetler bünyesinde gerekirse aralarında sivil uzmanlarında olduğu bir araştırma kurulu kurulacaktır. Pilotaj, mühendislik ve meteoroloji konusunda kesinlikle bir uzman gerekli. Mühimmat gibi yüklerden dolayı da ayrı bir uygulama olabilir mi bilmiyorum. Hava trafik kontrol gerekecektir. O anda hangi manevrayı yapıyorlardı? O manevra bizim ne kadar bilmemiz gereken bir şey. Bir devlet sırrıysa konuşacak durumda değiliz. Bir sene civarında sonucun bulunabileceği düşüncesindeyim. Kokpitin içinde olmayanın bileceği bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Kahraman şehit pilotlarımızın hareketi işçilerin hayatını kurtardı

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