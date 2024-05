Anadolu Yayıncıları Birliği ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK CoPilot uygulamasının kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti. Emeklilerin lehine olacak projelerde kamu kurumlarının yanı sıra bankalarla, özel şirketlerle de protokoller imzalanacağının altını çizdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİ GELİYOR



Göreve geldiğimiz andan itibaren en fazla önem verdiğimiz konuların başında, dijital dönüşüm projeleri geliyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşümle hizmet kalitemizi en üst seviyeye çıkardık.

Yaptığımız reformlar ile sosyal güvenlik sistemimizin yapısında çok farklı yere geldik ve nüfusumuzun yüzde 99'unu kapsayan sistemiz var bugün.

Kamu kurumları arasında Türkiye'nin en büyük veri merkezinin bulunduğu, 211 uygulamamızla e-Devlet sisteminde en çok uygulama ile hizmet veren ve en çok ziyaret edilen kurumuz.

Anlık olarak 400.000 adet talebi gerçekleştiren ve aylık yaklaşık 10 milyar talebe cevap verebilen bir bilişim altyapısına sahibiz.

Kurumsal hizmetlerimizin kesintisiz, hızlı ve etkin sunulması, hizmet alan vatandaşların hastalık, yaşlılık, sağlık gibi temel haklarıyla ilgili memnuniyetleri açısından önem arz etmektedir.

Son dönemlerde dijital alanda gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle; katma değeri yüksek hizmetler dijitalleştirilmiş, belge sayıları azaltılmış, zaman ve paradan tasarruf sağlanmıştır.

Kamu hizmetlerimizin geliştirilmesi, ilgili hizmetlerin daha etkili, verimli, hızlı ve güçlü bir şekilde sunulabilmesi amacıyla iş ve işlemlerimize yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle donatılmış yeni bir uygulama kazandırıyoruz.

BU UYGULAMANIN ADI SGK COPİLOT UYGULAMASI



SGK co-pilot (destek-pilot) uygulaması ile; kayıp-kaçak, suiistimal, anomali tespiti; veri ile karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme uygulamalarının etkinleştirilmesini amaçlıyoruz.

Bu proje kapsamında verilerimiz üzerinden analiz yapılarak: sağlık geri ödeme fatura maliyetlerinin düşürülmesi, sağlık fatura inceleme operasyon süreçlerinin kısaltılması, iş gücünün ve kaynakların doğru, etkin ve verimli kullanılması, sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, sağlık fatura inceleme ve ödeme süresinin hızlandırılmasını hedefliyoruz.

Bu sistem en kısa sürede hayata geçirilecektir.

Bu Projeler kapsamında açık kaynaklı sistemlere geçişler sürdürülerek, teknoloji bağımlılıklarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu gibi dijitalleşme ve yapay zeka destekli programlarımızla SGK'nın geleceğini şekillendiriyoruz.

Vermiş olduğumuz dijital hizmetler ve sahip olduğumuz vizyon ile bugün bakanlığımız dünya çapında model alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır.

İlerleyen yıllarda da yüksek standartlardaki hizmetleri aynı hızla sürdürecek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz.

Ayrıca Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan borçlarını da 31 marttan sonra tahsil etme sürecine başladık. Belediyelerimizin borçları seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Bu konuda da tahsilat sürecini hızlandırdığımızı söyleyebilirim.

Uzaktan hasta değerlendirme konusu, daha iyi ve etkin bir sağlık hizmeti sunumuna yönelik, yakın dönemde ortaya çıkan alanlardan biridir.

Bu konunun gelişmesi, internet ve buna bağlı hizmetlerin gelişmesinden kaynaklanmaktadır.

Gelişen internet uygulamaları, hem hastalarımızın hem de doktorlarımızın her an, her yerde "çevrimiçi" olabilmelerini yani iletişim kolaylığı sağlamaktadır.

Uzaktan hasta değerlendirme sistemleri, sağlık hizmeti sunumunun düşük maliyetli, güvenilir bir yolu düşünülebilir.

Tabi her hastalığı uzaktan değerlendirme ile yürütebilmek mümkün değil. Ancak bir çok hastalık ve tedavi, internet kullanımına uygun da olabiliyor.

Biz, SGK olarak; az önce de bahsettim, dijitalleşmenin ve yapay zekanın nimetlerinden faydalanabilmek için çalışmalar yürütüyoruz ve son dönemde de buna çok ağırlık verdik.

Uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin de; sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmak için sağlık hizmetinin mekândan bağımsız, sağlık tesisine ulaşmaya gerek kalmadan, teknolojik destekle sunulması için uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik olarak devlet hastanelerince sunulan sağlık hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık.

Devlet hastanelerimizde uzaktan hasta değerlendirmesi ile özellikle evde sağlık hizmeti alan engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç hastalarımızın hastanelere gitmesine gerek kalmadan doktorları tarafından yazılan reçeteleri ödeme kapsamına alınmış oldu.

Sağlık bakanlığı uygulamaları ile bu konuda yapılan değerlendirme, tahlil-tetkik ve reçete bedelleri sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.

Devlet hastanelerince, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene, tetkik sonuçlarının, klinik bulguların değerlendirilmesi, izlenmesi, tedavi ve ilaç yönetimi yapılması, teşhis edilmiş olan kronik hastalık kontrolü, e-reçete ve e-rapor düzenlenmesi olarak verilen sesli ve görüntülü sağlık hizmetlerinin tutarlarını ödeme kapsamına aldık.

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alınacak.

Emeklilerimizin ilaç yazdırma sürecinde biliyorsunuz yeni bir adım attık. Artık aile hekimlerine giderek kronik ilaçlar bu ilaçlarını uzun süre hastaneye gitmeden aile hekimlerinden temin edilebilecek. MHRS üzerindeki yükü de azalttık.

Çalışma hayatı çok taraflı, çok paydaşlı, çok kültürlü bir yapı.

Bir tarafta alın terleriyle, emekleriyle, fiziki ve fikri güçleriyle emekçilerimiz;

Bir tarafta sermayeleriyle, ürettikleri katma değerle, milyonlarca insanımızın hanesine gelir sağlayan işverenlerimiz;

Bir tarafta da; sosyal devlet anlayışıyla, hak ve adalet odaklı politikalarla çalışma hayatını dengede tutan, Hükümetimizin temsil ettiği kamu tarafı var.

Kamu tarafı olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; çeyrek asra yaklaşan hizmet süremiz boyunca hem yapısal anlamda hem de reform niteliğinde sayısız adımlar attık.

Bugün de; çözülemez denilen, kangren olmuş sorunları, cesaretle ele alıp, bir bir çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz.

Çalışırken de, sosyal paydaşlarımızla istişare içinde yürüyoruz.

Zira; muhatabını dikkate almadan, tepeden inme yapılan her reform, her devrim, sakat kalmaya mahkumdur.

Bu anlayışla, göreve geldiğimizden itibaren sosyal diyalog mekanizmalarını hızla devreye alarak kısa süre içinde, Üçlü Danışma Kurulunu, Kamu Personeli Danışma Kurulunu ve Ortak Paylaşım Platformunu gerçekleştirdik.

Son olarak da 29-30 Nisan'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Çalışma Meclisi'ni gerçekleştirdik.

Çalışma Meclisi, sosyal diyalog platformlarımız arasında en kapsamlı ve kritik öneme sahip istişare meclislerimizden biridir.

Çalışma Meclisimizin başlığı "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" idi.

Bu çalışma meclisinde, Türkiye Yüzyılı'nın Çalışma Hayatı'nı ilgilendiren meseleleri ele aldık.

Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın sadece birkaç yılını değil, önümüzdeki asırlık altyapısını inşa edecek, yeni perspektifler sunacak ve çalışma hayatının yapısal sorunlarına kalıcı çözümler getirecek ortak bir vizyon oluşturma hedefiyle toplandık.

Toplantı ve panellerimiz ile çalışma hayatına dair güncel konular yanında, geleceğe dair fırsatlar ve zorluklarla ilgili istişarelerde bulunduk.

Çalışma hayatının geleceği, insana yakışır iş, ikiz dönüşüm ve adil geçiş konuları yanında; sendikal örgütlenmede ve toplu pazarlık süreçlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini kapsamlı olarak ele aldık.

Meclisin sonuç bildirgesi, akademik Bilim Kurulumuzun üyeleri, akademisyenlerimiz tarafından hazırlanıyor.

ÇIKTILARI DETAYLI ŞEKİLDE YAKINDA KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonuna, çalışan ve üreten insanlarımızla birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz.

İşçisiyle, işvereniyle, yatırımcısıyla, emekçisiyle, emeklisiyle ve memuruyla 85 milyon vatandaşımızın refahı aynı zamanda Türkiye'nin refahı ve gücüdür.

Bu sebeple Çalışma Meclisi gibi çözüm odaklı platformlar, kalıcı refahın temini için çalışma hayatının hem yapısal hem de fonksiyonel sorunlarının çözümü açısından büyük önem taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altında 2002'den bu yana atılan kararlı adımlar, ülkemizin her türlü güçlüğün altından kalkacak, güçlü bir ekonomiye doğru ilerlemesine tanıklık etmemizi sağladı.

Önemle vurgulamak gerekir ki, Türkiye olarak, dünya genelinde zorlu finansal koşullara ve iç zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüren köklü bir ekonomiye sahibiz.

Ülkemiz, AB ve OECD ülkeleri arasında yıllık bazda en yüksek büyüme oranlarına sahip olan ülkelerden biridir.

2023 yılında yüzde 4,5 oranında büyüdük.

Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 lira, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

MİLLİ GELİRDE, TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ YAKALAMAYI BAŞARDIK



Elbette, istikrarlı bir yatırım ve üretim süreci, istihdam artışını da beraberinde getirir.

Bu sebeple, ekonomimizin en önemli sac ayaklarından biri olan istihdam politikamızı, tüm parametreler üzerinden yakından takip ediyor ve büyük bir hassasiyetle değerlendiriyoruz.

Son dönemdeki istihdam rakamları da bu hassasiyeti teyit eder niteliktedir.

Özellikle, son 1 yılda gözlemlediğimiz istikrar ve etkileyici ivme, bu konuda önemli bir başarı göstergesidir.

Ülkemiz, son dönemde istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır.

Bu, ekonomimizin sağlamlığı ve büyüme potansiyelinin bir yansımasıdır.

Göreve geldikten sonra Aktif İşgücü Programında değişiklik yaptık. Deprem bölgesine daha ayrıcalıklı bir düzenlemeyi hayata geçirdik.

11 deprem ilinde depremden bu yana 150 bin vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik.

2023 yılında İŞKUR olarak 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu yıl da bu sayı an itibariyle 540 binin üzerine çıkmış durumda.

2024 yılı sonuna kadar da 1,5 milyon kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyoruz.

Bakanlık olarak uyguladığımız politikalar ile birlikte 2023 yılında 31.6 Milyon kişi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam edilen kişi sayısına ulaştık.

Bugün bu rakam 2024 yılı Mart ayı itibarıyla 32,5 milyona ulaşmıştır.

İşsizlik oranı ise son 10 yılın en düşük seviyesinde %9,4 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Mart ayı itibariyle %8,6 seviyelerine kadar geriledi.

İşgücüne katılma oranında yine tarihi bir rekor kırılmış olup 2023 yılında %53,3 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Bugün ise %53,7 seviyesine yükselmiştir.

Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine ERDOĞAN hanımefendinin teşrifleriyle Şubat ayında başlatmış olduğumuz İş Pozitif Programı çok olumlu karşılandı.

Özellikle kayıtlı kadın istihdamı konusunda önemli gördüğümüz bu proje ile 9 Şubat'ta bu yana, yani 3 buçuk ayda, 195 binin üzerinde kadının işe yerleştirilmesine aracılık etmiş bulunuyoruz.

Ayrıca 36 bin kadını Toplum Yararına Programlarımızdan, 10 bin kadını ise aktif işgücü programlarımızdan faydalandırdık.

Böylece 240 binin üzerinde kadını istihdamla buluşturmuş olduk.

Bu yıl sonu itibariyle daha yüksek istihdam ve işgücüne katılma oranını hedeflemekteyiz.

Bu tür istihdam projeleri ve Sosyal Güvenlik Sistemizde devreye aldığımız yapay zeka sistemi ile kayıt dışılıkla mücadele yüzde 2002 yılında yüzde 50'lerde olan oran şu anda yüzde 25.04 seviyesine geriledi. Ancak biz bunu da yeterli görmüyoruz, bu oranı yaptığımız uygulamalarla daha da aşağılara çekeceğiz.

Dolayısıyla gerek ekonomik gerekse sosyal politikalarımız bu küresel perspektifle şekillenmektedir. Bu sorumluluk devlet ve millet olarak bizim her bakımdan güçlü olmamızı gerektiriyor.

İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşımızın refahı aynı zamanda Türkiye'nin refahı ve gücü demektir.

Hiç kuşkusuz emeklilerimiz bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır.

Malumunuz emeklilik insanın hayat yolculuğundaki en önemli noktalardan bir tanesidir.

EYT kapsamında yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımız emekli oldu. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın da 5 yılda sisteme girmesini bekliyoruz. Şu anda da EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden 1 milyon vatandaşımız var.

Elbette emeklerimizin bu önemli süreci sosyal, ekonomik ve ruhsal anlamda huzur içinde geçirmelerini sağlamak en büyük temennimizdir.

İsmiyle müsemma, onlar ülkemizin emek verenleri ve ülkemizin emektarlarıdır.

Şunu çok iyi biliyoruz ki alın terleriyle ve hayır dualarıyla milletimize hizmeti şeref sayan sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümet kadrolarımıza en büyük destek de yine bu kıymetli büyüklerimizden gelmiştir.

2002'DEN BERİ EMEKLİLERİMİZ İÇİN GERÇEKTEN DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK



Emeklilerinin bizim için çok değerli, kıymetli yaklaşık 22 yıllık iktidarımızda emeklilere yönelik çalışmalara tanıklık ettiniz.

Son dönemde gündemde tutulan tartışmalar dolayısıyla bu yaptıklarımız görülmeyebiliyor.

Emeklileri sadece oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana yanlışa başvuran muhalefetin aksine biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik.

Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye ve emeklilerimizi sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceğiz inşallah.

Bu gerçekten hareket ederek emeklilerimizin hayatın ikinci baharı olarak tabir edilen bu dönemi mümkün olan en iyi koşullarda geçirmelerini sağlamak, bu süreci onların yanında olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yeni biz vizyon, yeni bir hizmet modeli kazandırmamız gerektiğini düşündük.

Biliyorsunuz SGK, emekliler açısından sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu.

Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz.

Bu çerçevede emeklilerimizin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik malumunuz. Takvimlendirme çalışması devam ediyor bayramdan önce vereceğiz bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz yakın zamanda takvim açıklanacak.

En düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 600 lira örneğin bir rakam vermek gerekirse.

Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3.601.551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız.

EMEKLİLERİMİZ İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ PROJELERİ BAŞLATTIK



Emeklilerimizin lehine olacak projelerde kamu kurumlarının yanı sıra bankalarla, özel şirketlerle de protokoller imzalayacağız. Program kapsamında emeklilerimize konaklamadan ulaşıma, gıdadan, giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim gibi uygulamaların yapılmasını sağlayacağız.

Sunacağımız bu sosyal imkanlarla vatandaşlarımızın emeklilik dönemlerini daha aktif, daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde yaşlanarak sürdürmelerine de katkı sağlamış olacağız.

Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacağız.

Online hizmetlerimizi genişleterek, işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmelerini sağlayacağız.

81 ilde SGK il Müdürlüklerinde emekli hizmet masası, emeklilerimize özel hizmet sunmaktadır.

Ayrıca, gerek kamu kurumlarımızla, gerek özel sektörle anlaşmalar, protokoller yaparak, emeklilerimize yönelik özel fırsatlar sunarak, onların sosyal ve ekonomik olarak da desteklenmesini sağlamak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

Paydaşlarımız ile görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor tesislerinin emeklilerimiz için kullanımı da mümkün olacaktır.

Emeklilerimiz tüm illerde yer alan Kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden, tıpkı kamu görevlileri gibi %15 indirimli faydalanabilecektir.

Sendikalarımızın misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlanmaktadır.

PTTCELL tarafından Emeklilere özel «Emekli Paketi» oluşturuldu.

PTT KARGO'da emeklilere özel indirim sağlanıyor.

TCDD'de yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde %10 indirim sağlandı.

YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında; Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. Yaş Üniversitesini yaygınlaştırıyoruz.

Ayrıca; yerli ve milli ödeme sistemimiz olan Troy ile; ve bankalarla yaptığımız protokol çerçevesinde; emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde; Eczane ve Market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde; giyim mağazalarında indirimler tanımlanacaktır.

Ayrıca yine haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden; zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar bir çok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz.

Bu yeni SGK Hizmet Modelimiz ile, emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı, hatta katma değer üretebildiği bir sistemi hedefliyoruz.

Bakanlıklarımızla, kurumlarımızla görüşmelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde, bu ve benzeri daha pek çok yeniliği, emekli danışmanlarımızla yüz yüze, iletişim araçlarıyla ve kurduğumuz platformla, bizzat emeklilerimize ulaştırmayı planlıyoruz.

Bu konuda hayata geçireceğimiz protokolleri ve gelişmeleri emekli.gov.tr'de paylaşacağız.

Hep birlikte, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha huzurlu bir emeklilik dönemi için çalışmaya devam edeceğiz.

Temel hedefimiz hem Türk lirasının verimini arttırmak hem de satın alma gücünü yükseltmek çünkü paranızın değeri arttıkça enflasyon düştükçe refah düzeyi yükseliyor. Biz bu çerçevede kalıcı refahı hedefliyoruz.

Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız.