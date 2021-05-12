İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2021 Çarşamba / 30 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3992
  • EURO
    10,1636
  • ALTIN
    494.546
  • BIST100
    1441.33
Güncel

SGK'ye 50 denetmen yardımcısı alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, sınavla 50 denetmen yardımcısı alacak. Adayların, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra 'Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu'nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması ve ardından 'tamam' ve 'onayla' butonlarına basarak başvuruyu tamamlaması gerekiyor.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:50 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:51
ABONE OL

SGK'nin "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacak. Sınava başvurular, e-Devlet üzerinden, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 24 Mayıs'ta başlayacak ve 4 Haziran mesai bitiminde sona erecek.

Adayların, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra "Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu"nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması ve ardından "tamam" ve "onayla" butonlarına basarak başvuruyu tamamlaması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.