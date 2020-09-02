İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Eylül 2020 Çarşamba / 14 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3846
  • EURO
    8,7665
  • ALTIN
    466.611
  • BIST100
    1084.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • SHGM: Ülkemiz Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil edilmiştir
Güncel

SHGM: Ülkemiz Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil edilmiştir

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda ülkemizin, Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine girdiğini açıkladı. Bu kararla birlikte Türk vatandaşları, koronavirüs testi ibraz etmeden Bulgaristan'a girebilecekler.

DHA02 Eylül 2020 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 15:29
ABONE OL

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan SHGM, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2020 tarihli Genelgesiyle; ülkemiz Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil edilmiştir. Vatandaşlarımız artık PCR testi ibraz etmeden veya Karantinaya tabi tutulmadan Bulgaristan'a girebileceklerdir. 30 Eylül tarihine kadar bir ay süreyle geçerli olacak bu genelge ile transit geçiş için getirilen sınırlamalar da tamamen kaldırılmış olup, gelişmelere göre Genelge'nin geçerlilik tarihinin yenilenebileceği belirtilmiştir" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.