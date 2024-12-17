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SHM aracılığıyla 8,4 milyon haneye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan ve aile odaklı sosyal hizmetlerde çatı kuruluş olan Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla 8,4 milyon haneye ulaşıldı.

AA17 Aralık 2024 Salı 11:30 - Güncelleme:
SHM aracılığıyla 8,4 milyon haneye ulaşıldı
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Bakanlık bünyesinde 81 ilde faaliyet gösteren SHM'lerde, ihtiyaç sahipleri tespit edilerek, sosyal hizmet müdahalesi ve takibi gerçekleştiriliyor. Ardından şehit yakını ve gazi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireyler ile ailelerine koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunuluyor.

Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin de verildiği merkezlerde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliği içinde hareket ediliyor.

Şehit yakınları ve gazilerin taleplerinin de dinlendiği merkezlerde, ücretsiz seyahat kartı, vefat eden eş yardımı, boşanma öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti, psikolojik destek gibi ihtiyaca uygun birçok konuda vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.

- 309 SHM İRTİBAT BİRİMİ KURULDU

İhtiyaç sahibi vatandaşların adeta ikinci evi olan Sosyal Hizmet Merkezlerinin 2013'te 121 olan sayısı, bu yıl açılan 8 yeni merkezle 418'e çıktı. Ayrıca hizmetleri ilçelerde daha ulaşılabilir kılmak için mevcut SHM'lere ilave 309 SHM İrtibat Birimi kuruldu.

SHM'ler ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli, merkezlere başvuruda bulunan vatandaşları belirli periyotlarda evlerinde ziyaret ederek takibini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bugüne kadar 5 bin 681 ASDEP görevlisi aracılığıyla 8,4 milyon haneye ulaşıldı.

Evlilik çağına gelmiş çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlayan Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın da verildiği merkezlerde Bakanlık, ASDEP, Aile Eğitim Programı (AEP) ve Aile Danışmanlığı Hizmeti kapsamında vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

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