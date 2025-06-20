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Siber dolandıracakta 640 milyonluk vurgun: 6 ilde 27 tutuklama

Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında 640 milyon TL'yi aşan hesap hareketleri tespit edildi.

AA20 Haziran 2025 Cuma 21:36 - Güncelleme:
Siber dolandıracakta 640 milyonluk vurgun: 6 ilde 27 tutuklama
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda Gaziantep, İstanbul, Hatay, Antalya, Eskişehir ve Kilis'te eş zamanlı olarak siber suçlara ilişkin operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 40 zanlı gözaltına alındı, 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 17'sinin mal varlıklarına el konuldu.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 66 fişek, kupon yazıcısı, 60 bahis kuponu, başkalarına ait banka kartları, dijital materyaller ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 640 milyon lirayı aşan hesap hareketliliği tespit edildiği edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan işlem yapılan 5 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, 1 şüphelinin farklı suçtan cezaevinde bulunduğu, bir diğer şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

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