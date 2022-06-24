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Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 33 siber dolandırıcıyı yakaladı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, kimlik ve banka bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin hesaplarından para aldıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

AA24 Haziran 2022 Cuma 10:04 - Güncelleme:
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İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, kimlik ve banka bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin hesaplarından para aldıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç şebekesi üyelerinin kurdukları çağrı merkezi üzerinden kimlik ve banka bilgilerini elde ettikleri çok sayıda kişiyi dolandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul, Ankara, Aydın ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, banka hesaplarını boşaltarak 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 33 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 11 bin liranın yanı sıra 2 tabanca, dijital para cüzdanı, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlıların, elde ettikleri paraları üçüncü kişilerin hesaplarına transfer ettirdikleri ve sonrasında dijital paraya çevirdikleri belirlendi.

  • İstanbul
  • siber dolandırıcılık
  • 33 zanlı yakalandı

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