İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 54 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik düzenlenen SİBERAĞ-12 operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı.Ayrıntılar geliyor...
54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-12 operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 19, 2024
⛔ 319 şüpheli yakalandı❗️
Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır.
Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı... pic.twitter.com/fCNJaYSVwm