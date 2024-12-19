İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 54 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik düzenlenen SİBERAĞ-12 operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-12 operasyonlarında;

⛔ 319 şüpheli yakalandı❗️



Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır.



Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı... pic.twitter.com/fCNJaYSVwm