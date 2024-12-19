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SİBERAĞ-12 operasyonlarında 319 şüpheli yakalandı

54 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen SİBERAĞ-12 operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı.

19 Aralık 2024 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
SİBERAĞ-12 operasyonlarında 319 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 54 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik düzenlenen SİBERAĞ-12 operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı.

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