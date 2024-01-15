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''SİBERGÖZ-14'' operasyonunda 30 tutuklama

Antalya merkezli 16 ilde bahis ve şans oyunları suçlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen 'SİBERGÖZ-14' operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 30'u tutuklandı.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
''SİBERGÖZ-14'' operasyonunda 30 tutuklama
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Bahis ve şans oyunları düzenleyerek suç gelirlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 44'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Malatya, Hakkari, Adana, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Mardin ve Siirt'te 11 Ocak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-14" operasyonunda 93 şüpheli yakalanmıştı.

Kripto varlıklara dönüştürerek ve araç, taşınır ve taşınmaz mal alım satımları yaparak suçtan elde ettikleri değerleri akladıkları tespit edilen şüphelilerin 90 otomobil, 19 villa, 8 arsa olmak üzere 242 milyon lira değerinde taşınır, taşınmaz mal varlığına, 2 kiralık kasa, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarda bulunan hesaplarına, 52 banka kartı, 141 cep telefonuna, 35 bilgisayar ve 86 sim kartına el konulmuş, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

18 yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı para transferleri gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 1,5 milyar lira işlem hacminin olduğu tespit edilmişti.

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