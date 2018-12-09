Aralık ayında Türkiye’nin Sibirya soğuklarının etkisi altına girmesi bekleniyor
Meteorolojik analizlere göre, aralık ayının son günlerinden itibaren Sibirya kökenli kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkili olması öngörülüyor.
- İHA
İstanbul'da da etkisini göstereceği tahmin edilen soğuklarla birlikte, kentte mevsimin ilk kar yağışının 27-31 Aralık tarihleri arasında olması bekleniyor. Özellikle Marmara, Karadeniz ve kısmen de Ege bölgeleri için mevsim normalleri ve altında sıcaklıkların olacağı tahmin ediliyor. Uzmanların yaptıkları açıklamalarda bu sene Aralık ayı oldukça sert geçecek.
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