İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sıcak hava dalgası geri geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Güncel

Sıcak hava dalgası geri geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 'Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek.' dedi.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 15:04 - Güncelleme:
Sıcak hava dalgası geri geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi
ABONE OL

Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yağış beklendiğini aktaran Macit, yurdun diğer kesimlerinde yağış görülmeyeceğini, az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek." diye konuştu.

Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Kuzey Ege'de gelecek 3 gün boyunca fırtına beklendiğini aktaran Macit, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini söyledi.

Hava tahmin uzmanı Macit, 3 büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de de 38 ila 41 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.