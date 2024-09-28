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Sıcaklıklar azalacak

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin pazartesiden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girerek sıcaklıkların azalacağı bildirildi.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 13:51 - Güncelleme:
Sıcaklıklar azalacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgesinden başlayarak, kuzey kıyılarında 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın pazartesi günü Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı, salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz, çarşamba günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olduktan sonra perşembe günü yurdu terk edeceği ön görülüyor.

Yurdun güney kesimlerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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