Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih verdi: Kar geliyor

10 Ocak 2021 Pazar 09:40 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 09:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye, yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve batı bölgelerde görülecek yağışlarla birlikte kuzeybatı bölgelerde biraz azalacağı ancak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ VE SALI SICAKLIKLAR ARTACAK

Sıcaklıkların, Pazartesi ve Salı günleri ise ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı, ancak Çarşamba günü batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Yarından itibaren kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek olan yağışların, Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte ülke genelinde yayılması, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Ankara'da perşembe günü etkili olması beklenen kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar etkili olacağı belirtildi.

İSTANBUL İÇİN "SARI UYARI" ALARMI!

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullandı.

Açıklamada, 9-10 Ocak için "sarı" olarak belirtilen meteouyarı koduna ilişkin, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." bilgisi verildi.