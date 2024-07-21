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Sıcaktan bunalan Antalyalılar sahillere akın etti

Antalya'da vatandaşlar 46 dereceyi bulan bunaltıcı sıcakların çözümünü denize girmekte buluyor.

DHA21 Temmuz 2024 Pazar 15:13 - Güncelleme:
Sıcaktan bunalan Antalyalılar sahillere akın etti
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Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Hava sıcaklığının 46, nem oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığı Antalya'da, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne geldi. Öğle saatlerinde ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun arttığı gözlendi. Tatilciler su sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü sahilde denize girip, serinlemeye çalıştı. Kimi tatilciler şemsiyelerin altında güneşin yakıcı etkisinden korunmaya çalışırken, kimisi sahil bandında bulunan ağaçların altında dinlenmeyi tercih etti.

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