Şiddete karşı gerekeni yapacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının, park, bahçe, mesire alanı ve sahillerin temizliğinin denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerce yapılmasına ilişkin “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi”nin Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda yapılan tanıtımına katıldı. Gül, kadına yönelik şiddetin, cinayetin, vahşi eylemlerin insanlık dışı olduğunu, bu eylemleri telin ettiklerini belirtti.

Adaletin, hak ettiğine hak ettiğini vermek olduğuna dikkati çeken Gül, bu tür eylemleri yapanların da gereken cezayı bulmasının herkesin beklediği durum olduğunu dile getirdi. Bakan Gül, “İdam konusunda, bu tür fiillere karşı kamuoyunda, toplumda uzun zamandır bir beklenti, talep dillendirilmektedir. Sayın Başkanımız da bu konudaki tutumu açıktır, ‘Meclis bir irade ortaya koyarsa ben onaylarım’ şeklinde olmuştur. Bu konu, parlamentonun vereceği bir karardır, anayasa değişikliği gereken bir konudur. Parlamento bu konuda bir düzenleme yaparsa Sayın Başkanımız da o tutumunu bir kez daha söylemiştir. Umarız, bu tür fiillere karşı hak edilen cezalar, gecikmesizin verilir. Bu tür tabloları, acı hadiseleri umarız yaşamayız. Bu konuda el birliğiyle ne gerekiyorsa kanun, uygulama, idari tedbirler, hepimize düşen sorumluluğu yerine getirmek hepimizin görevidir” değerlendirmesinde bulundu.

MECLİS’İN TAKDİRİ

“Bu konuda bakanlığın bir çalışması var mı?” sorusuna Gül, “Bu konu, Meclis grubumuzun yapacağı çalışmadır. Çünkü mevzuat, anayasayı değişikliği gerektiren konu olacağı için Meclisin takdirinde, gündeminde olan konudur” yanıtını verdi.