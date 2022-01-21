Şiddetli kar yağışı geliyor: İstanbul'u felç edebilir

Milliyet 21 Ocak 2022 Cuma 07:51 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 07:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava tahminlerine göre, Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun batı kesimleri cuma gününden itibaren yeni bir sistemin etkisine girecek.

'İZMİR'E BİLE KAR YAĞABİLİR'

Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının cuma akşamından itibaren Marmara bölgesi başta olmak üzere iç Ege'de de etkili olmasının beklendiğini belirtti. Prof. Dr. Orhan Şen, "Beklenen sistem cuma akşamı Marmara bölgesinden giriş yapacak. İlk etapta Trakya ve İstanbul'da karla karışık bir yağış bekleniyor. Kar yağışının cumartesi gecesi başlayıp salı gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Şen, kar yağışının geniş bir alanda etkili olacağının altını çizdi. Prof. Dr. Şen, "Bu kar yağışı Marmara başta olmak üzere batı bölgelerde ve Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkisini gösterecek. Pazartesi günü İzmir'e bile kar yağma ihtimali var. Yine Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri de kar alabilir" dedi.

BURSA-KASTAMONU ARASI YOĞUN KAR ALACAK

Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen sistemin yoğunlukla Bursa-Kastamonu arasında kar bırakma ihtimâlinin daha yüksek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şen, "Bu kar yağışı nerede kuvvetli olacak diye soracak olursak bunun cevabı gelen sistemin işleyişine bağlı olduğu. Sistem kuzeybatıdan geliyor. Eğer kuzeydoğudan gelseydi İstanbul'a çok kar bırakırdı. Kuzeybatılı bir sistem olduğu için karayel tarafından dengeleniyor. Bu sebeple kar yağışının Bursa-Kastamonu arasındaki hatta cumartesi günü yoğun kar bırakması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

'4-5 SANTİMLİK KAR ÖRTÜSÜ BİLE FELÇ EDEBİLİR'

Milliyet'in haberine göre, Kar yağışının etkili olacağı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar beklediğimiz bölgelerde önemli ulaşım yolları bulunuyor. İzmir-İstanbul yolu biliyorsunuz Balıkesir-Bursa bölgesinden geçiyor. Bunun dışında Ankara-İstanbul yolu var. Buralarda yaşanacak olası aksaklıklara karşı önlem alınması gerekiyor" yorumunda bulundu.

İstanbul içinde de kar örtüsü oluşacağının altını çizen Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da öyle çok etkili bir yağış beklenmiyor ama 4-5 santimlik bir kar örtüsü oluşacağı tahmin ediliyor. Yani 'Yüzyılın karı geliyor, metrelerce kar yağacak' gibi bir durum yok. Ancak şehrin nüfusu ve günlük hareketlilik göz önüne alındığında 4-5 santimlik bir örtü bile İstanbul'u felç edebilecek bir potansiyele sahip. Bu konuda İBB'nin de önlemler alması kaçınılmaz bir durum" detaylarını paylaştı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının sistemsel olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Şen, "Bu kar yağışı göl etkisi dediğimiz durumun sonucunda oluştu. Karadeniz üzerinden gelen hava dalgası deniz suyunun sıcak olması sebebiyle buharlaşma sonucunda artan nem ile birleşince o gece kısa süreli bir kar yağışı yaşandı. Bu tarz durumlar kar beklediğimiz 4 günlük süreçte de yaşanabilir. Ancak mevcut gelen sisteme bakarsak zaten o gece gelen hava dalgasından birkaç derece daha soğuk olacak" diye konuştu.

'TAHMİN SÜRESİ KISALDIKÇA İHTİMAL ARTIYOR'

Meteorolojik tahminlerin bir merkezden çıktığını belirten Prof. Dr. Orhan Şen, tahmin sürelerinin doğruluk oranını etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Orhan Şen, "Tüm dünyadaki modeller tek bir merkezden çıkar. Burada okunabilecek hale getirildikten sonra servis edilirler. Bu konuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müz de çalışır ama daha çok İngiltere ve Amerika'daki modeller kullanılır, bu modeller sonucunda tahmin yaparsınız. Tabii bu tahminleri yaparken yaşadığınız bölgenin coğrafi yapısını da bilmeniz gerekiyor. Bazen coğrafya kaynaklı sürpriz niteliğinde değişiklikler olabiliyor, mesela akışlar kuzeybatılı olduğunda deniz etkisi dediğimiz durum devreye girer ve kar yağışı artar" açıklamasında bulundu.

Hava tahminlerinde sürenin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şen, "3 günlük tahminlerimiz yüzde 95 tutma ihtimaline sahip. Süre kısa olduğu için atmosferde olası bir değişim yaşanma ihtimali düşük ama 3 günden uzun tahminlerde gerçekleşme ihtimali yüzde 70'in altına düşer. Bazen mevsimsel tahminler yapılır ki bu özellikle tarım için elzemdir, bu da zaten genel veriler üzerinden yapılan tahminlerdir. Özetlemek gerekirse 10 günün üzerindeki tahminlerde yanılma oranı yüksektir çünkü atmosfer çok çabuk değişir" dedi.

İSTANBUL'DA 'İZLANDA KIŞI' ALARMI

İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi beklenen İstanbul'da tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.

Cuma sabahı saat 10.00 itibarıyla İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibarıyla da kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının E-5'in altında kalan ilçelerde yüzeyi örtecek şekilde, Boğaz çevresi-TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in kuzeyinde ve yüksek noktalarda da yer yer diz seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.