Siemens Healthineers Türkiye Sağlık Sektöründeki Dijital Gelişmeleri HIMSS’18 Eurasia’da Anlattı

Türkiye’nin en büyük sağlık bilişim etkinliği HIMSS Türkiye (Healthcare Information and Management Systems Society – Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu), bu yıl daha kapsamlı bir yapıya kavuşarak HIMSS Eurasia adıyla İstanbul’da düzenlendi. Sağlık bilişimi alanında örnek başarılara imza atan Türkiye’nin bölgesel liderliğiyle gerçekleşen etkinlik, yenilenen adı ve vizyonuyla Asya, Avrupa, Balkan ve Afrika ülkelerini de kapsadı. HIMSS’18 Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı ve EMRAM Eğitim Konferansı’nda, sektörün önde gelen oyuncuları Türkiye ve dünyadaki dijital sağlık vizyonunu değerlendirdi.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Medipol Üniversitesi ve HIMSS Avrupa iş birliğiyle düzenlenen HIMSS’18 Eurasia’nın Gold sponsorlarından biri de Siemens Healthineers Türkiye oldu. 25-27 Ekim 2018 tarihindeki etkinlikte yerel ve 43 ülkeden uluslararası sağlık profesyonelleri ile bilişim dünyasından yaklaşık iki bin kişi bir araya geldi.

Siemens Healthineers Sağlık Sektörünü Dijitalleştirmeye Devam Ediyor

“Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Kalite ve Klinik Çıktıların Geliştirilmesi” panelinde konuşan Siemens Healthineers Türkiye Görüntüleme Bölümü Pazarlama Müdürü Ömer Demir dijital teknolojilerin sağlık sektörü ve buna bağlı olarak bireylerin davranışları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Dijital dünyada başarının püf noktasının veri analizi olduğuna ve sağlık verilerinin her yıl yüzde 48 büyüdüğüne dikkat çeken Demir, Siemens Healthineers’ın sağlık sektörünü dijitalleştirmeye odaklandığını ifade etti. Ömer Demir, “Siemens Healthineers Türkiye olarak sağlık hizmetlerine erişimi, iş gücü verimliliğini ve klinik operasyonların optimizasyonunu artırmaya odaklanan çözümler sunuyoruz. Sağlık sektörünün dijitalleşmesi için yüksek kalitede görüntüleme, laboratuvar ve operasyon verisinin oluşturulması, verilerin sınıflandırılması ve analiz edilmesi ile operasyonelleştirilmesine ihtiyaç var” dedi.

Demir, sağlık sektöründe yakın zamanda kullanım örnekleri artan yapay zeka uygulamalarına da değinerek şunları söyledi: “Yapay zeka (AI) uygulamalarının sağlık sektörüne oldukça önemli bir katkısı var. Siemens olarak AI ve makine öğrenmesinde lider bir firmayız. Yapay zeka uygulamalarını görüntülemenin ötesine taşıyarak laboratuvar ve toplum sağlığı alanlarına da yansıtıyoruz. Bu sayede hasta odaklı bütünsel tedavileri mümkün kılan çözümler geliştiriyoruz. Örneğin dijital ikiz teknolojimizle, her çekim ile kendini yenileyen ve takip sağlayan sanal bir ikizin oluşturulmasını sağlıyoruz. Yakın zamanda yapay zeka sağlık sektöründe çok daha farklı alanlarda ve kapsamda kullanılmaya başlayacak.”

Ömer Demir ayrıca, Siemens Healthineers’ın Türkiye’de her yıl sağlık sektörüne önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, “Siemens Healthineers olarak global bütçemizin %8’inden fazlasına ulaşan Ar-Ge yatırımlarımızla sağlık kurumlarının dijitalleşmesini destekleyen ürünler geliştiriyoruz. Kendimizi bir inovasyon şirketi olarak tanımlıyor, her yıl hemen hemen her ürün grubunda pazar dinamiklerini değiştiren yeniliklere imza atıyoruz” dedi.

Türkiye Avrupa Lideri Oldu

HIMSS’18 Eurasia kapsamında HIMSS 6 ve 7 Ödül Töreni düzenlendi. 2017 ve 2018 yıllarında dijitalleşmede gösterdikleri gelişmelerle HIMSS EMRAM derecelendirmelerinde 6 ve 7 seviyelerine ulaşan hastanelere ödülleri verildi. ABD ve Avrupa’dan gelen HIMSS yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Türkiye, 164 hastane ile Avrupa’nın en başarılı ülkesi oldu. Almanya, İspanya ve İtalya’da toplam 16 adet 6. Seviye hastane bulunurken, Türkiye 163 adet 6. Seviye ve 1 adet 7. Seviye hastane ile Avrupa toplamının önüne geçti.