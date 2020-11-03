İHA 03 Kasım 2020 Salı 14:35 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 14:58

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve mevkidaşı Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile Bakanlıkta bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuk Bakan Nabeela Tunis, “Türkiye’yi ziyaret etmek büyük bir memnuniyettir. Burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün önemli bir adım atıyoruz ve Büyükelçiliğimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye ve Sierra Leone arasında uçuşlar devam ediyor. Ekonomik, ticari, kültürel ve tarım alanlarında son derece uzun vadeli ilişkilerimiz var. Sierra Leone, Türkiye’yi güvenilir bir ortak olarak değerlendiriyor. Ülkemize verdiğimiz destekten dolayı teşekkür ederiz. Son zamanlarda Türkiye’den aldığımız desteklerden dolayı korona ile çok daha iyi mücadele ettik. Bu konudaki yardımlarınızı takdir ediyoruz. Bu hastalığı kontrol altına alabildik ve tüm kardeşlerimizi de ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Kovid ile mücadele konusunda sizin desteğiniz çok önemliydi. Yatırım ve ticaret alanında önemli bir anlaşma imzaladık. Çifte vergilendirme konusunda anlaşmayı imzaladık” ifadelerini kullandı.