Emine Erdoðan, sosyal medya hesabýndan Sýfýr Atýk Projesinin 6'ncý yýlý dolayýsýyla paylaþýmda bulundu.

"Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle yaptýðý paylaþýmda Emine Erdoðan, "Sýfýr atýk hareketi 6 yaþýnda. Tabiata, insana bahþedilmiþ bir lütuf nazarýyla bakan milletimizin desteðiyle bugün Türkiye, dünyada sýfýr atýk hareketinin öncüsü konumunda." ifadelerini kullandý.

Günden güne her vicdana sirayet eden sýfýr atýk kültürünü yaygýnlaþtýrmak için peþ peþe güçlü adýmlar attýklarýný dile getiren Emine Erdoðan, kurumlarýn gayreti ve her yaþtan vatandaþýn kararlýlýðý ile milyonlarca ton atýðýn ekonomiye kazandýrýldýðýný vurguladý.

Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu kararý kapsamýnda 30 Mart'ýn Uluslararasý Sýfýr Atýk Günü ilan edilmesiyle küresel bir dönüþümün kapýsýný araladýklarýna da iþaret eden Emine Erdoðan, þunlarý kaydetti:

"Sayýn Cumhurbaþkaný'mýzýn ilk imzacýsý olduðu Küresel Sýfýr Atýk Ýyi Niyet Beyaný ise bu dönüþüme hýz katarak, insanlýk için yeþil bir sayfanýn açýlmasýna vesile oldu. Yüreðinde kendinden sonraki gelecek nesillere temiz bir dünya býrakabilme kaygýsý taþýyan tüm gönüllüler, bir imza ile 'mücadelede ben de varým' dedi. Bu inançtan aldýðýmýz güçle BM Sýfýr Atýk Danýþma Kurulu olarak belirlediðimiz hedefler doðrultusunda, iklim deðiþikliðine karþý, ortak evimiz için haykýrmaya devam edeceðiz. Aðaçlarýn, topraðýn, suyun sesine kulak veren, daha adil bir dünyanýn inþasý için emek sarf eden bütün dostlara teþekkür ediyorum."