'Sıfır Atık' Külliye'deki zirvede değerlendirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen yıl hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu ile etkilerinin ele alınacağı, "Sıfır Atık Zirvesi", 1 Kasım'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Zirvede, Sıfır Atık Projesi'nin uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, ilgili paydaşlarla çok yönlü ele alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, zirveye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl haziran ayında projenin pilot uygulamasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana binasında başlandığını hatırlattı.

Bu kapsamda atıkların ayrı toplanması için atık kumbaralarının yerleştirildiğini, atık geçici depolama alanı ve kompost tesisinin kurularak, tüm çalışanlara sıfır atık uygulamasına ilişkin eğitimler verildiğini anlatan Kurum, "Hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Projesi ile israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Projenin tasarı aşamasından itibaren Emine Erdoğan'ın himaye ve destekleriyle çalışmanın tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasının sağlandığını vurgulayan Kurum, "Kendilerinin Sıfır Atık'a olan ilgisi, projenin ilk yılında başarılı sonuçlar almamızda önemli rol oynadı. 1 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağımız Sıfır Atık Zirvesi ile de geride kalan dönem ve gelecekte yapacağımız çalışmaları, projeye kazandırmayı amaçladığımız ivmeyi her yönüyle ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Projesi'nin çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan önemli etkilerinin bulunduğuna işaret eden Kurum, "Sıfır Atık uygulamasının tüm Türkiye'de yaşama geçirilmesiyle yıllık 12,5 milyar lira tutarında ekonomik kazanç hedefliyoruz. Ayrıca toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması sonucu sanayimizde ve hizmet alanlarında gerçekleşecek yatırımlarla ciddi anlamda istihdam oluşmasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.