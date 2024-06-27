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Sıfır atık proje kapsamında 11 bin ton katı atıktan 2,1 milyon KW elektrik üretildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve sıfır atık odaklı projelere yoğunlaşarak doğayı ve şehrin en önemli kaynaklarını geleceğe aktarıyor. Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir SEKAY, bayram tatilinde 11 bin 500 ton katı atığı bertaraf etti. Bu çöpten binlerce kişinin ihtiyacını karşılayabilecek 2,1 milyon KW elektrik üretildi.

IHA27 Haziran 2024 Perşembe 15:22 - Güncelleme:
Sıfır atık proje kapsamında 11 bin ton katı atıktan 2,1 milyon KW elektrik üretildi
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Tüm Türkiye'de olduğu gibi sıfır atık duyarlılığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin önceliklerinden bir tanesi. Büyükşehir, şehrin cennet doğasını en etkin şekilde koruyarak doğal kaynakların takibini kurduğu ayrıntılı sistemle yapıyor. Türkiye'nin nadir tabiatlarından birine sahip olan ve yeşilin her tonunu barındıran Sakarya'nın sahip olduğu güzellikler, Büyükşehir'in uygulamalarıyla geleceğe taşınıyor.

Bu çerçevede yerel yönetimlere örnek olan Büyükşehir SEKAY, (katı atık ve enerji üretim tesisi) Kurban Bayramı tatilinde yoğun bir mesai harcadı. Atıkları bertaraf ederek katma değere dönüştüren SEKAY, 9 günlük tatilde tam 11 bin 500 ton atık işlenerek geri dönüşümü sağlandı. 16 ilçeden ve merkezden çıkan katı atıklardan binlerce kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 2,1 milyon KW elektrik enerjisi üretildi.

6 farklı noktada bulunan katı atık aktarma istasyonundan gelen atıklar, düzenli depolama sahasına alınarak doğaya ve havaya en ufak bir zarar oluşturmadan bertaraf oldu. Düzenli depolama ve biyogaz tesislerinde tatil döneminde de enerji üretimi devam etti. Atıkların denize, yer altı sularına, ormanlara, toprağa ve doğaya verdiği zararı minimize ederek geri dönüştürülebilir atıkları tekrar ekonomiye kazandıran Büyükşehir, sıfır atık ve çevre duyarlı projeleriyle takdir topluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket eden, çevre ve sıfır atık projeleriyle ülkenin örnek gösterilen belediyelerinden biri olan Büyükşehir'imiz bayram tatili boyunca ciddi bir dönüşüm mesaisiyle şehrimize kayda değer bir katma değer sağladı. Çevreyi korumak hem bizim hem de vatandaşlarımızın ortak görevi. Bu güzel şehri ve tabiatı geleceğe el ele, ortak fikirle koruyup kollayacağız" denildi.

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