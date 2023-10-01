Sıfır Atık Proje'si 140 ülkeyi buluşturacak

Üsküdar'da adeta küresel yerel yönetimler olimpiyatı düzenleyeceklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Her yıl 31 Ekim'de yapılan Dünya Şehirler Günü etkinliği dünyada ilk defa bir ilçe belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek. Bu, bizim için büyük bir onur, gurur ve aynı zamanda sorumluluk. Etkinliğin ilçemizde düzenlenmesini BM Zirvesi kapsamında New York'ta düzenlenen Dünya Şehirler Günü etkinliğinde Emine Hanım istedi. Habitat İcra Kurulu da böyle bir karar verdi. Sıfır Atık ve çevre başta olmak üzere sürdürülebilir şehirleşme projelerini konuşacağız. Ana tema Sıfır Atık olacak. Bu organizasyona yerel yönetimler olimpiyatı diyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkmen, "Amerika başta olmak üzere İngiltere ve Avrupa ülkelerinden Fransa, Almanya İtalya, Rusya, Japonya, Balkan ülkeleri ile Türk cumhuriyetleri olmak üzere çok sayıda devlet yetkilisi bu organizasyona katılacak. 140 ülkeye davet gönderdik. New York Belediye Başkanı, Japonya Tokyo Belediye Başkanı da gelecek. En az 500 katılımcının olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

1 Kasım'da Emine Erdoğan'ın başkanlığında Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk yüz yüze toplantısının da Üsküdar'da gerçekleştirileceğini belirten Türkmen, "30 Ekim akşamı çevre, Sıfır Atık ve belediyeleri konuşacağımız belediye başkanları forumu düzenleyeceğiz. Başkanlarla çalışma toplantısı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.