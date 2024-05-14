İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2644
  • EURO
    34,836
  • ALTIN
    2424.54
  • BIST100
    10096.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • “Sıfır Atık” projesi bir ödüle daha ödüle layık görüldü
Güncel

“Sıfır Atık” projesi bir ödüle daha ödüle layık görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işe Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık” projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) tarafından ödüle layık görüldü.

IHA14 Mayıs 2024 Salı 10:19 - Güncelleme:
“Sıfır Atık” projesi bir ödüle daha ödüle layık görüldü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki "Sıfır Atık" projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ödülüne değer görüldü. Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde düzenlenecek törenle alacak.

Forum, Braga Konferans Salonunda Türkiye saati ile 12.00'de başlayacak. Törende bir de konuşma yapacak olan Bakan Mehmet Özhaseki, "Sıfır Atık" başta olmak üzere iklim krizi, millet bahçeleri, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi gibi konularda yapılan çalışmaları da anlatacak.

AKDENİZ-PA ödülünü Bakan Özhaseki teslim alacak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.