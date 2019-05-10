Sıfır Atık Projesi ile ilgili Bakan Kurum'dan açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Sıfır Atık Projesi) Ağaçlarımızı, çevremizi, doğamızı koruyan bu projeleri geliştireceğiz. Şimdi Türkiye çapında yaklaşık 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda sıfır atık uygulamasına geçtik.'