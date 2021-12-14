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'Sıfır Atık' projesinden yola çıkarak kuşlar için portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaptılar

Edirne'de öğretmen ve öğrenciler, kuşlar için portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaparak ağaçlara astı. Okulun 6. sınıf öğrencisi Almira Pekgeçim soğuk kış günlerinde kuşları koruduklarını dile getirdi.

AA14 Aralık 2021 Salı 14:43 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 14:43
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Mimar Sinan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, "Atmadık Ürettik" projesi kapsamında teneffüslerde çalışma yaptı.

Öğrenciler kütüphanede, öğretmenler de öğretmenler odasında portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaptı.

Okulun müdür vekili Gözde Dönmez Alkış koordinesinde çalışmaların tamamlanmasının ardından yemlik ve suluklar okulun bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Projenin koordinatörü özel eğitim öğretmeni Mustafa Kağan Çoban, AA muhabirine, öğrencilere geri dönüşümün amacını anlatmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yağ tenekesi ve portakal kabuklarını belirli işlemlerden geçirdikten sonra kuşlar için ağaçlara astıklarını belirten Çoban, "Kışın yem ve su bulmakta zorlanan kuşlara yardımcı olmak için herkes bunu uygulayabilir." dedi.

Okulun 6. sınıf öğrencisi Almira Pekgeçim de soğuk kış günlerinde kuşları koruduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Ayça Kısaç, evde tükettikleri portakalların kabuklarını okula getirerek arkadaşlarıyla kuşlar için yemlik yaptığını ifade etti.

Portakal kabukları ve yağ tenekesini kullanılabilir hale getirdiklerini anlatan Kısaç, kullanımı tamamlanan her eşyanın geri dönüşümle tekrar işe yarayabileceğini kaydetti.

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