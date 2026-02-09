Sıfır Atık Vakfı, COP31 gündemini ele aldı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfı, 6-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen "Zero Waste Retreat" etkinliği ile COP31 yolunda güçlü bir adım attı.

İstanbul'da, Sıfır Atık Vakfı danışmanları ve üst düzey temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Üyeleri ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu görevinin kilit paydaşlarının katıldığı kampta, yol haritası istişare edildi.

Vakıf, etkinlikle, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecine yönelik stratejik yol haritasını çok paydaşlı istişare zeminiyle ele aldı.

Üç gün süren kamp boyunca, sıfır atık yaklaşımının COP31 sürecine somut, ölçülebilir ve kalıcı katkılar sunma potansiyeli kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, COP31'e giden süreçte ulusal ve uluslararası paydaşları İstanbul'da bir araya getirerek güçlü bir stratejik adım attı.

KÜRESEL TECRÜBELER VE ORTAK AKIL AYNI MASADA BULUŞTU

Türkiye'de 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 öncesinde gerçekleştirilen Zero Waste Retreat, dünyanın farklı bölgelerinden gelen üst düzey temsilcilerin katılımıyla küresel tecrübe paylaşımına ve ileriye dönük işbirliklerine zemin oluşturdu.

İstişare kampında geçmiş COP deneyimleri, iyi uygulama örnekleri, çok paydaşlı işbirlikleri ve sıfır atık yaklaşımının iklim eylemiyle kesişen alanları ele alındı, Sıfır Atık yaklaşımının COP31 sürecinde sahada karşılığı olan bir uygulama modeli olarak nasıl konumlandırılacağı ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Sıfır Atık Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zero Waste Retreat, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu'nun süreklilik, uygulama ve etki odaklı görev anlayışını güçlendiren önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Kamp boyunca yürütülen istişarelerde, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu görevinin, konferans öncesi hazırlık sürecinden başlayarak COP31 haftası ve sonrasındaki uygulama ve izleme dönemlerini kapsayan çok aşamalı bir etki sürecini içerdiği vurgulandı. Bu çerçevede, iklim diplomasisinin sahaya yansıyan ve kalıcı sonuçlar üreten bir modele dönüştürülmesi hedefi öne çıktı.

2026 YILI STRATEJİLERİ VE YOL HARİTASI ELE ALINDI

Vakfın yıllık çalışma planına da yön veren buluşmada, sıfır atık uygulamalarının COP31 sürecine somut, ölçülebilir ve izlenebilir etkiler üretme potansiyeli ele alınırken, çok paydaşlı diyalog ortamının karar alma süreçlerine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Üç gün süren kapalı ve yüz yüze oturumlarda, Sıfır Atık Vakfı'nın 2026 yılı stratejik öncelikleri, 2026'ya yönelik temel sıfır atık girişimleri, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu'nun görev ve sorumlulukları, COP31 sürecinde atılacak ve atılması gereken stratejik adımlar, bu girişimlerin önceliklendirilmesi, zamanlama ve uygulama çerçeveleri bütüncül bir bakış açısıyla ele alındı.

Yapılan değerlendirmeler, ileriye dönük net ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturulmasına katkı sundu.

SIFIR ATIK, COP31'İN SAHADAKİ EN GÖRÜNÜR UYGULAMA ALANLARINDAN BİRİ OLACAK

Zero Waste Retreat kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Sıfır Atık yaklaşımının COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu görev sürecinin ana bileşenlerinden biri olacağı vurgulandı.

Sıfır atık, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, tüketim alışkanlıklarının dönüşümü ve emisyon azaltımı gibi başlıklarda iklim eylemini destekleyen tamamlayıcı ve dönüştürücü bir politika alanı olarak ele alındı.

Dünyada 193 ülkede kabul gören Sıfır Atık Hareketi, çevre ve iklim alanında küresel ölçekte güçlü bir referans olmayı sürdürüyor.

Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen sıfır atık vizyonu doğrultusunda, COP31'i iklim dostu uygulamaların hayata geçirildiği, kalıcı kazanımların üretildiği ve geleceğe taşındığı bir dönüm noktası haline getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık yaklaşımı, COP31 sürecinin hem ana anlatılarından biri hem de sahadaki en görünür uygulama alanlarından biri olarak konumlanacak.

Kamp boyunca yapılan istişareler, Türkiye'nin COP31 sürecinde iklim diplomasisini sahaya yansıtan ve kalıcı sonuçlar üreten bir model ortaya koyma iradesini pekiştirdi.

Etkinliğe, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, COP29 (Azerbaycan) Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Nigar Arpadarai, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Üyesi Lara Van Druten, BM-Habitat Siyasi İşler ve Üst Düzey İlişkiler Özel Danışmanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Danışmanı Chris Mensah, BM-Habitat İcra Direktörü Ofisi Genel Sekreteri Neil Khor, UNEP Pazarlama, İletişim ve Paydaş Katılımı Direktörü ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Danışmanı Atıf İkram Butt, İklim Şampiyonları Ekibi (CCT) Ana Sorumlusu Lisa Larsen, COP30 CEO'su Ana Toni başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası temsilci katıldı.