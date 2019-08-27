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Sigara fiyatlarına zam geldi mi? 27 Ağustos sigara fiyatları açıklaması!

Sigara fiyatlarına zam geldi mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 27 Ağustos sigara fiyatları açıklaması geldi. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı yükseltildi.Dün akşam ise Twitter'da 'sigaraya 5' başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara çıktı. Sigaraya 5 lira zam geldiği iddiaları sosyal medya kullanıcılarını telaşlandırdı. Sigara fiyatlarına zam hakkında beklenen açıklama British American Tobacco'dan geldi.

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Sigara fiyatlarına zam geldi mi? merak ediliyor. 27 Ağustos sigara fiyatları açıklaması heyecanla bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarında artış yaşandı. Dün akşam ise Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara çıktı. Sigaraya 5 lira zam geldi iddialarından sonra resmi açıklama British American Tobacco (BAT) Türkiye’den geldi.... 
 
SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ? 
 
British American Tobacco (BAT) Türkiye’nin ürettiği sigaralara eylül ayında 5 lira zam yapılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
 
BAT Türkiye’den yapılan açıklamada, kurumun aldığı herhangi bir zam kararı olmadığı belirtildi.
 
Açıklamada, şöyle denildi:
“Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”
 
Sosyal medyada dolaşıma giren ve zamlı sigara fiyatlarını gösterdiği öne sürülen liste gündem olmuştu.
 
 

 
 
AĞUSTOS SİGARA FİYATLARI ARTTI MI?
 
Ağustos ayı itibariyle sigaraya yeni zam gelmişti. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu.
 
15 Ağustos perşembe günü itibariyle de Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgilere göre bir paket içinde yer alan her sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıkmıştı.
 
SİGARAYI BIRAKMA TEDAVİSİ
 
Sigara bırakma tedavisinde davranış danışmanlığı ve ilaç tedavisi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde pek çok hastanede Sigara Bırakma Poliklinikleri bulunmaktadır. Ayrıca özel sağlık kurumları da sigarayı bırakmaya yönelik ilaç ve psikolojik tedavi hizmeti vermektedir.
 
 

 
İlaç tedavisinin amacı, sigaranın bırakılmasını izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluğunu gidermektir. Bu ilaçlar doktor tarafından reçeteli olarak verilmektedir. Bunun dışında bir sağlık uzmanına başvurmadan satılan sigara bırakma ürünlerine itibar etmeyiniz.
 
Sigara içmenin ruhsal ve davranışsal yönleri olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Bu faktörler yeterince incelenmezse, nikotin yoksunluğu geçtikten sonra kişi tekrar sigaraya başlayabilir. Hastanın bağımlılık kriterlerine göre planlanan psikolojik tedavide baş etme becerileri, öfke kontrolü, aile görüşmesi, motivasyona yönelik çalışmalar ve değişik terapi yöntemleri uygulanmaktadır.

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