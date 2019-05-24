Boğaz'a çamur aktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Anadolu Hisarı açıkları akan çamurla kahverengi oldu.