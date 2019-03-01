Bakan Koca: Yüzde 85 düz sigara paketi uygulamasına temmuz ayından itibaren başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Sigara paketlerinde yeni dönem) Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu yüzde 85 düz sigara paketi uygulamasına temmuz ayından itibaren geçiyor olmuş olacağız."

KABUL EDİLEMEZ

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.