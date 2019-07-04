Sigara zammı son dakika güncel fiyatlar nedir? Sigara fiyatları zamlarında son durum ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Sigara zammı son dakika güncel fiyatları nedir? Sigara fiyatları zamlandı mı? Hangi sigara markalarına zam geldi? Sigara zamları hangi tarihten itibaren yürürlüğe girecek? ÖTV güncellemeleri sigara fiyatlarına ne zaman yansıyacak?’ sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Sigara zamlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sigaranın ÖTV tutarları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geriye dönük enflasyon oranına göre artırıldı. Güncellenen ÖTV tutarları 3 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını fiyatlara yansıtabilecekler. Sigarada hem asgari maktu vergi tutarı hem de maktu vergi tutarı arttı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 5 lira 35 kuruştan 5 lira 79 kuruşa çıktı. Böylece sigarada paket başına alınan ÖTV alt limiti 5,79 TL oldu. Özellikle fiyatı düşük sigaraların zamlanması bekleniyor. Güncel sigara fiyatları listesi henüz belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verceğiz. İşte sigara zamlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri

ÜFE BAZ ALINIYOR

Artış ocak-haziran dönemindeki ÜFE artışı baz alınarak yapıldı. Yılın ilk 6 ayında ÜFE yüzde 8,1 artarken rakıda ÖTV yüzde 7,5 arttı. Rakıda ÖTV tutarı litrede 9 lira, 70 cl'lik rakıda 7,27 lira yükseldi. Zam sonrası 142 lira olan 70 cl'lik rakının 150 TL olması bekleniyor.

DÜŞÜK FİYATLI SİGARALAR ZAMLANACAK

Sigarada hem asgari maktu vergi tutarı hem de maktu vergi tutarı arttı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 5 lira 35 kuruştan 5 lira 79 kuruşa çıktı. Böylece sigarada paket başına alınan ÖTV alt limiti 5,79 TL oldu. Özellikle fiyatı düşük sigaraların zamlanmasi bekleniyor. Güncel sigara fiyatları listesi henüz belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verceğiz.

JTI FİYATLAR

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT) ZAMLI SİGARA FİYATLARI

KNT 12.00

KENT D RNG 12.00

KENT SWT 13.00

KENT RNG 15.00

ROTHMNS 11.00

LCKY STR 11.50

VCRY 11.50

PALL ML 11.50

TKL 2000 11.00

TKL 2001 11.00

SMSN 11.00

SMSN 216 11.00

MLTP 11.00

PHILIP MORRIS GRUBU

MURT B. 10.00 12.00

LRK 10.00 12.00

LRK R. 9.50 11.50

PARL 13.50 15.50

MARL13.00 15.00

MARL T. 12.00 14.00

L 9.50 11.50

L RED 9. 11.00

MURT. 11.00 13.00

CHST 9.50 11.50