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Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı

Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı, asgari maktu vergi tutarı sıfırlandı

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Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı, asgari maktu vergi tutarı sıfırlandı

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