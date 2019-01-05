Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı
Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı, asgari maktu vergi tutarı sıfırlandı
Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı, asgari maktu vergi tutarı sıfırlandı
Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı, asgari maktu vergi tutarı sıfırlandı
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