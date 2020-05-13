Sigaraya zam mı geldi? Resmi Gazete'de sigara fiyatlarına zam ayrıntısı

13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:49 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:49

Sigara zammı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklama sonrası kamuoyunda en çok merak edilenler arasında ise “Sigaraya zam mı geldi?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Sigara zammı ne zaman fiyatlara yansıyacak? İşte, sigara zammı ile ilgili merak edilen detaylar…

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği yoğun olarak araştırılıyor. Gelen son dakika haberine göre; Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu. Peki sigaraya ne kadar zam geldi. Sigara zammı haberi sonrası vatandaşlar sigara fiyatlarını araştırmaya koyuldu. İşte sigara fiyatlarına yansıyacak olan zam miktarı ve diğer detaylar.

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Sigaraya zam gelmesi sonrası, sigara kullananlar zam oranının paket fiyatlarına nasıl yansiyacağını merak ediyor. Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Yeni asgari maktu vergi tutarları yüzde 17 artışla 0.4569 TL olarak belirlendi. Böylelikle bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 9 TL'yi geçecek. 1 paket sigarada en düşük fiyat 11.6 liradan 13.6 liraya çıkacak.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Sigara ve tütün ürünlerine zam geldi. Sigara fiyatları ve tütün ürünlerine gelen zam miktarı paket başına ortalama 2 lira civarında olacak.

Henüz maktu vergisinin artışı sigara fiyatlarına yansıtılmadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergiler yüzde 17 artırıldı.

Yeni maktu vergi tutarı 0.4569 TL olarak açıklandı. Böylece 1 paket yani 20 adet sigarada vergi 7,79 liradan 9,13 liraya çıktı.

Sigara zammından sonra firmaların yeni sigara fiyatları hakkında değişiklik yapması bekleniyor. İşte Resmi Gazete kararı...



Sigarada asgari maktu vergiye ek olarak 0,4539 lira maktu vergi alınıyor. Bunların üstüne bir de KDV alınıyor. KDV ise perakende satış fiyatı üzerinden alındığı için ÖTV toplamının yüzde 15.25 ile çarpımı sonucu elde ediliyor.

Sigarada vergi, satış fiyatı üzerinden alındığı için hem bu verginin üstüne eklenecek olan KDV hem yüzde 67'lik nispi vergii katıldığında 1 paket sigarada en düşük fiyat 11.6 liradan 13.6 liraya çıkacak.