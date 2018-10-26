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Sigarayı bırakan öğrenciye öğle yemeği bedava

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sigarayı bırakan yüksekokul öğrencileri, bu eğitim yılında öğle yemeğini ücretsiz yiyebilecek.

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Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda, sigarayı bırakan öğrenciler bu eğitim yılında öğle yemeklerine ücret ödemeyecek.
 
Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında sigarayı bıraktırma kampanyası düzenlediklerini söyledi.
 
Öğrencilerin sigarayı bırakmasına yardımcı olmak için Şarkışla Devlet Hastanesinden bir doktorla anlaştıklarını aktaran Balıkçıoğlu, "Öğrencilerimiz sigarayı içmeyi bıraktıkları günden itibaren ücretsiz olarak öğle yemeklerini yiyebilecekler. Öğrencilerimizin doktorlarımız tarafından aylık takipleri yapılacak. Sigarayı bırakma süreci içerisinde bütün öğrencilerimiz aldıkları belge karşılığında öğle yemeklerini bir bedel ödemeden yiyecek. Onları kötü bir alışkanlık olan sigaradan kurtarmış olacağız." diye konuştu.
 
Projenin Türkiye’de ilk olduğunu belirten Balıkçıoğlu, öğrencilerin sigarayı bırakacağına inandığını vurguladı.
 
Bazı öğrenciler de kampanyayı duyduktan sonra ceplerinde taşıdıkları sigara paketlerini çöpe attı. Hem yemeği bedava yiyeceklerini hem de sigaraya verdikleri paranın ceplerinde kalacağını belirten öğrenciler, okul yöneticilerine teşekkür etti.

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