Sigarayla uyuyakaldı, hem evi hem kendini yaktı

DHA 22 Ağustos 2021 Pazar 12:32 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 12:32

Olay, sabah saatlerinde Gölcük Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin salonunda sigara içen Hüseyin Yazıcıoğlu, çekyat üzerinde uyuyakaldı. Bu sırada çekyatın sigaradan dolayı tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, uyanan Yazıcıoğlu evden dışarı çıkarak komşuları da itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evin salonunu saran yangına müdahalede bulundu. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, yüzünde yanıklar oluşan Hüseyin Yazıcıoğlu, ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.