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Güncel

'Signal' uygulaması üzerinden iletişim kurmuşlar! FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı

Mersin merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt mensuplarının kendi aralarında 'Signal' isimli haberleşme uygulaması üzerinden iletişim kurdukları belirlendi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:20 - Güncelleme:
'Signal' uygulaması üzerinden iletişim kurmuşlar! FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları sürdürdü.

'KAMP' ADI ALTINDA ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Bu kapsamda, Mersin'de güncel öğrenci yapılanmasında faaliyet yürütüldüğü, örgütten kopmaları önlemek, mensuplarını bir arada tutabilmek, yeni öğrenci kazandırmak amacıyla "öğrenci evleri" açıldığı, örgüte maddi destek sağlandığı ve "kamp" adı altında etkinlikler düzenlendiği belirlendi.

12 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarda, sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla internet tabanlı şifreli programlar üzerinden iletişim kurulduğu saptandı. Teknik ve fiziki takip sonucu 12 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

7 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zanlıların Mersin, İzmir, Adana, Niğde, Şanlıurfa, Elazığ ve Osmaniye'deki ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

'SİGNAL' UYGULAMASI İLE HABERLEŞMİŞLER

Aramalarda ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının kendi aralarında "Signal" isimli haberleşme uygulaması üzerinden iletişim kurdukları, talimat ve bilgileri uygulama üzerinden paylaştıkları belirlendi.

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