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SİHA ile etkisiz hale getirilmişlerdi... Şırnak'taki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, teröristlerin bulundukları mağaraya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile yapılan atış sonucu öldürüldüğü görüldü.

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DHA05 Ocak 2021 Salı 13:21 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 13:26
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Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, arazi taraması yapan komandolar, mağarada tespit edilen teröristlere 'teslim ol' çağırısında bulundu. Ancak teröristlerin bu çağrıya ateşle karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Teröristlerin bulunduğu mağara silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile vuruldu sonra da atılan el bombasıyla mağaranın girişi genişletildi. Operasyon sonucu mağarada yapılan incelemede, aralarında gri kategoride bulunan Menice Özkan ile Edibe Kündün'ün de bulunduğu 5 teröristin öldüğü tespit edildi. Operasyon sonucu mağaranın imha edildiği anlar da görüntülerde yer aldı.

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