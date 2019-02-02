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SİHA PKK’lıların psikolojisini bozdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar teröristleri köşeye sıkıştırdı.

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Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla PKK’ya büyük darbe vurulurken, örgütten kopmalarda yaşanan artış üst seviyele çıktı. Sadece Şırnak’ta son 9 ayda 12’si sözde sorumlu 137 terörist etkisiz hale getirildi, biri mavi, ikisi gri kategoride aranan, 32’si de sözde sorumlu düzeyde 231 terörist teslim oldu. 

ÖRGÜTTE PANİK HÂKİM 

Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA’lar terör operasyonlarında kahraman Mehmetçik’e kolaylık sağlarken, inlerinden başlarını çıkaramayan PKK’lıların ise psikolojisi bozuldu. Gabar’da PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine  teslim olan terörist M.D, örgütteki paniği anlattı. M.D, ifadesinde güvenlik güçlerinin operasyonlarının örgüte ciddi darbe vurduğunu belirterek “Panikten dolayı savaşma güçleri de kalmamış zaten, bırakın savaşma güçlerini karınlarını doyuracak erzakı bile bulamıyorlar. Domuz vurup yiyoruz. Arazide SİHA ve İHA’ların korkusuyla en fazla 4 kişinin bir araya gelebiliyor. Devletin yaptığı yurt içi yurt dışı operasyonlar ve İHA ve SİHA’lar, örgütü psikolojik olarak perişan etti” dedi. 

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

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