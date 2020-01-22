22.01.2020 08:40 - Güncelleme: 22.01.2020 08:40

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristleri barındırıp ihtiyaçlarını karşıladığı için gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan rahip Sefer Bileçen hakkında hazırlanan iddianame çarpıcı ayrıntıları ortaya çıkardı. Mahkemenin kabul ettiği iddianameye göre kırsaldan gelen PKK’lılar, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Bileçen’in görevli olduğu Mor Yakup Manastırı’na 28 Eylül 2018 günü saat 18.55’te geldi. Örgütün sözde 3’lü yürütme kurulu üyesi ‘Medya’ kod adlı E.K.’nın da aralarında bulunduğu 6 kişilik PKK’lı grup, 2 gün boyunca manastırda gizlendi. Bu esnada PKK’lı M.S., ‘Zafer’ kod adlı başka bir terörist ile ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok kez Mor Yakup’a girip çıktı. Teröristler bu esnada silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) dakika dakika izleniyordu. Savcılık, teslim olan terörist beyanlarının yanısıra SİHA izleme tutanaklarına da yer verdi.

SIĞINAN GRUPTAN 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Örgütün ‘çok güvendiği kişilerden’ rahip Sefer Bileçen’in görev yaptığı Mor Yakup Manastırı’na PKK’lılar, kendilerini izleyen SİHA’ları fark ettikten sonra sığındı.Yeni Şafak'ın haberine göre, bu bilgi sözkonusu grupta bulunan bir PKK’lının günlüğüne yazdıklarıyla ortaya çıktı. Mardin’de görevli jandarma timlerinin 9 Ocak 2020 tarihinde Nusaybin-Mağarcık mahallesi kırsalındaki kış sığınağında bulduğu günlükte ‘Erdal Viranşehir’ kod adlı terörist, ‘SİHA takibini fark ettikten sonra Medya kod adlı E.K. ve 5 kişiyle birlikte kiliseye gittiklerini ve orada iki gün kaldıklarını’ yazıyordu. Günlükte yazılanlara göre, iki günün sonunda, 30 Eylül 2018’de manastırdan ayrılan grup, Nusaybin kırsalındaki bir noktada bekleşirken bir SİHA bombasının hedefi oldu. Grup üyelerinden ‘Akif’ ve ‘Medya’ kod adlı teröristler bu atışta öldürülürken, günlük yazarı ‘Erdal Viranşehir’ de dahil 4 kişi olay yerinden kaçtı.

PKK’LI TERÖRİST: ONA ÇOK GÜVENİRDİK

İtirafçı terörist M.S.’nin “Ona çok güvenirdik” dediği rahip Sefer Bileçen, uzunca bir süredir PKK üyelerinin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyordu. İddianameye göre, örgütün sözde üst düzey yöneticileri de Bileçen ile irtibat halindeydi. Bileçen’in görevli olduğu Mor Yakup Manastırı’nı barınma alanı olarak kullanan teröristler, böylece SİHA takibinden de bir süreliğine kurtuluyordu. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen rahip Bileçen’in, özellikle sorumlu düzeydeki teröristlerin manastıra geldikten sonra güvenlik güçlerine haber vermeyerek örgüte fayda sağladığı iddianamede belirtilen unsurlardan biri oldu. Savcılığa göre PKK’nın üst düzey isimleri ‘güvenilir’ bulmadıkları hiçbir kimseyle ‘irtibat’ta kalmaz. Bu husus, Bileçen’in örgüt hiyerarşisine dahil olduğu iddiasının dayanaklarından biri. Serbest kaldıktan sonra PKK’ya yakın bir ajansa konuşan Bileçen, PKK’lılara sadece yemek verdiğini, bir rahip olarak kapısına kim gelirse gelsin yardım etmek durumunda olduğunu ileri sürdü.