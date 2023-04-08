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SİHA'lar terör örgütü elebaşının aracını vurdu

Kimliği belirsiz SİHA'ların Irak'ın Süleymaniye kentinde terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşı 'Mazlum Abdi' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in aracını vurduğu öğrenildi. Terörist Şahin'in sağ kurtulduğu öne sürüldü.

8 Nisan 2023 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
SİHA'lar terör örgütü elebaşının aracını vurdu
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Uluslararası haber ajansları, yerel kaynaklara dayanarak Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda dün saat 16.18'de patlama meydana geldiğini duyurdu. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Emniyet Müdürlüğü de, havalimanı tel örgülerinin yakınlarındaki patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını, olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, patlamanın sebebine dair bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil merkezli yayın organı Rûdaw ve çok sayıda haber kanalı, meydana gelen patlamada hedefin Suriye'deki terör örgütü PKK unsurlarının sözde komutanı Mazlum Kobani olduğunu duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bölgedeki kimliği belirsiz iki SİHA Mazlum Kobani'nin (Abdi) bulunduğu helikopterin yakınına yaklaştı ve ardından bir otomobilde patlama meydana geldi. Rûdaw'ın iddiasına göre, söz konusu operasyon elebaşı Mazlum Kobani'yi hedef aldı, ancak o ve beraberindeki heyet patlamadan kurtuldu. Rûdaw, Kobani'nin Rojava'ya döndüğünü yazdı.

Türkiye, birkaç gün önce "Bölgedeki PKK faaliyetleri" nedeniyle Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na yapılan tüm uçuşlarla ilgili Türkiye hava sahasının kapatıldığını duyurmuştu.

  • Süleymaniye
  • siha
  • Ferhat Abdi Şahin

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