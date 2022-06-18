PKK ve FETÖ'ye yönelik destek açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu skandal açıklamalarına her gün yenisini daha ekliyor.

Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları her fırsatta karalamaya çalışarak, Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu skandallarını bu kez başka bir boyuta taşıdı. CHP'li vekil, SİHA'ları hedef alarak "Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız" diyerek haddini aşan bir paylaşıma imza attı. Türkiye aleyhine paylaşımlar yaparak doğrudan SİHA'ların üretici firmasını hedef gösteren Tanrıkulu'nun skandal tweetine tepkiler çığ gibi büyüyor.

PKK ile mücadelede büyük etkisi olan Silahlı İnsansız Hava Araçları'na (SİHA) yönelik PKK medyasından gelen tepkileri bu kez CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dillendirdi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelede silahlı insansız hava araçlarının kullanılmasına karşı çıkmış, Örgüt elebaşı Karayılan da SİHA'ların kendilerini tavşan gibi avladığını itiraf etmişti.

SKANDAL SÖZLER

CHP'li vekilin yaptığı paylaşımda, "Bayraktar SİHA üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. SİHA üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı." gibi gerçek dışı akılalmaz ifadeler yer aldı.

Sezgin Tanrıkulu, tüm bu yazılanları onaylarcasına, sosyal medya hesabından skandal ifadelerin yer aldığı görseli paylaştı ve, "Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız" paylaşımını yaptı.

CHP'li Tanrıkulu'nun skandal tweetine tepkiler çığ gibi büyüyor.

'SİHALAR VURDUKÇA SES ONLARDAN ÇIKIYOR'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP iktidar olursa olabilecekleri paylaşan bir sayfaya Sezgin Tanrıkulu'nun yorumu! Adil yargılayacaklarmış! Selçuk Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar teröristleri vurdukça, ses Sezgin Tanrıkulu ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geliyor. Bunlar, bu ülkeye düşman!" diyerek Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

CHP'li isme sosyal medyadan tepki yağarken bir kullanıcı, "Selçuk Bayraktar'ı yargılayacak! olan Sezgin Tanrıkulu kimmiş CHP'li bir ağızdan öğrenelim. CHP'nin 24. Dönem Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz: "Sezgin Tanrıkulu, TR 705 koduyla çalışan CIA ajanıdır."demiş..." diyerek Tanrıkulu'nun ajanlık faaliyetleri yaptığını belirtti..

Bir başka kullancısı ise bir sonraki seçimlere dikkat çekerek, "CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun iktidara gelince Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etmesi bile önümüzdeki seçimlerin bir tercih değil vatan, millet ve devlet meselesi olduğunun kanıtıdır." dedi.

CHP OR CIA?

"TR 705 kimin adına konuşuyor sizce, CHP or CIA?" diyen bir vatandaş ise Tanrıkulu'nun kirli siciline dikkat çekti.