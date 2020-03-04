04 Mart 2020 Çarşamba 07:24 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 07:25

SİHA operasyonları ile sahada teknoloji gücünü gösteren Türkiye, karşısında rejimin ve destekçilerinin askeri kapasitesi yetersiz kaldı.

Suriye rejimine yönelik Bahar Kalkanı harekatını başlatan Türkiye, SİHA operasyonlarında Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemlerini tek tek imha ediyor. Elektronik harp sistemlerini en ileri seviyede uygulayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu sefer de Serakib’e konumlandırılmış ve Türk uçaklarına kilitlenen hava Pantsir S-1'i SİHA atışı ile vurdu. SİHA’lar önceki gün de bir Pantsir’i radarı açıkken imha etmişti.

SİHA'lar Rejime ait bir Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemini daha vurdu

SİHA'ların rejim unsurlarına ait Rus yapımı 15 milyon dolarlık Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği anların yeni görüntüsünde sistemin radarının aktif olduğu görülüyor. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı Harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli Twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1’in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Türk uçaklarına kilitlenen hava savunma sitemi SİHA’lar ile imha edildi. Türkiye'nin üstün teknolojisi ile sahada uyguladığı strateji dünya çapında yankı uyandırdı.

PANTSİR S1’İN ÖZELLİKLERİ



Pantsir S1’de 15 metre-15 kilometre irtifadaki, 1.2-20 kilometre mesafedeki hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip 12 adet 57E6E füzesi ve 2 adet 30 mm A38M uçaksavar topu bulunuyor. (Yeni Şafak)