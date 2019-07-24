26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7284
  • 6,3876
  • 260.642
  • 102415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Siirt’te 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldığı belirtildi. 
 

İran´dan İngiliz´leri çok kızdıracak görüntü: Bayrağı indirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emsal karar: İki maaşı da alabilecekler!

Emsal karar: İki maaşı da alabilecekler!

Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 kişiye gözaltı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 kişiye gözaltı

Anne isyan etti: Oğlumun celladı cenazeye geldi

Anne isyan etti: Oğlumun celladı cenazeye geldi

Ya Wallace ya Mangala

Ya Wallace ya Mangala

'Güçlenmemizi istemiyorlar'

'Güçlenmemizi istemiyorlar'

İlçede panik! Aniden renk değiştirdi

İlçede panik! Aniden renk değiştirdi

Paris'te öldürülen 3 teröristi savundu, PKK’nın katlettiği sivilleri unuttu!

Paris'te öldürülen 3 teröristi savundu, PKK’nın katlettiği sivilleri unuttu!

Kanlı biten şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıktı

Kanlı biten şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

Yetenekli insanlar ve büyüleyen eserleri

Yetenekli insanlar ve büyüleyen eserleri

Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA